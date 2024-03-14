Обещал людям жилье, а сам попадет за решетку — в Одессе разоблачили мошенника

Одессит, который обманул людей. Фото: Нацполиция

В Одессе мужчина обещал людям, что они якобы получат жилье от государства, а он может ускорить этот процесс. Таким образом, злоумышленник обманул более 30 человек, за что ему грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Одесской области.

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Подробности схемы

Одессит обещал согражданам помочь в ускорении выделения бесплатного социального жилья военнослужащим, участникам боевых действий и членам их семей. Кроме того, мужчина обещал даже получение денежной помощи от государства на обустройство новых квартир. За свои услуги он просил от двух до шести тысяч долларов.

Однако как только граждане предоставляли ему деньги, то одессит просто переставал выходить на связь. Таким образом, мошенник ввел в заблуждение 32 человека, с которых получил в общей сложности 3,6 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и завладении чужим имуществом согласно ст. 190 УКУ. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет.

Случаи мошенничества в Одесской области

Напомним, что двое злоумышленников в Одесской области торговали в интернете несуществующими товарами для военных. Таким образом, они присвоили около 40 тысяч гривен.

Также мы писали, что полицейские задержали одессита, получавшего доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственного учреждения. Муж обманул людей почти на 16 тысяч гривен.