Прикривались ЗСУ та привласнили майже 400 тисяч гривень — на Одещині викрили злочинців

Поліцейські затримали учасника злочинного угрупування. Фото: Нацполіція

Троє жителів Одеси вирішили нажитися за рахунок коштів, які мали піти на закупівлю палива для українських військових. Злочинцями виявились двоє службовців Одеського квартирно-експлуатаційного управління та приватний підприємець.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочинної схеми

Начальниця паливної групи Одеського квартино-експлуатаційного управління з метою заволодіння державними коштами створила злочину групу, до складу якої увійшли інженер проектно-кошторисної групи КЕУ та фізична особа-підприємець. Кошти, на які поклала око начальниця КЕУ, повинні були бути витраченими на закупівлю палива для ЗСУ.

Під час проведення закупівель службові особи встановлювали вартість товару вище за ринкову та перераховували державні кошти заздалегідь визначеній особі. Таким чином угрупування привласнило собі 368 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Учасникам злочинного угрупування повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк до дванадцяти років. Начальниці паливної групи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млн 200 тис. грн, а уповноваженій особі з питань проведення державних закупівель — з альтернативою у вигляді застави в розмірі 980 тис. грн.

Нагадаємо, що двоє зловмисників торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Таким чином, вони привласнили близько 40 тисяч гривень.

Також ми писали, що поліцейські викрили одесита, який здобував доступ до рахунків людей, заманюючи їх на сайт-двійник державної установи. Чоловік ошукав людей майже на 16 тисяч гривень.