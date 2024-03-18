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Прикрывались ВСУ и присвоили почти 400 тысяч гривен — в Одесской области разоблачили преступников

18 марта 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Прикрывались ВСУ и присвоили почти 400 тысяч гривен — в Одесской области разоблачили преступников
Полицейские задержали участника преступной группировки. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Трое жителей Одессы решили нажиться за счет средств, которые должны пойти на закупку топлива для украинских военных. Преступниками оказались двое служащих Одесского квартирно-эксплуатационного управления и частный предприниматель.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Начальник топливной группы Одесского квартино-эксплуатационного управления с целью завладения государственными средствами создала преступления группу, в состав которой вошли инженер проектно-сметной группы КЭУ и физическое лицо-предприниматель. Средства, на которые положила глаз начальница КЭУ, должны были быть потрачены на закупку топлива для ВСУ.

При проведении закупок должностные лица устанавливали стоимость товара выше рыночной и перечисляли государственные средства заранее определенному лицу. Таким образом группировка присвоила себе 368 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Участникам преступной группировки сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы сроком до двенадцати лет. Начальнице топливной группы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 1 млн 200 тыс. грн, а уполномоченному лицу по вопросам проведения государственных закупок — с альтернативой в виде залога в размере 980 тыс. грн.

Напомним, что двое злоумышленников торговали в интернете несуществующими товарами для военных. Таким образом, они присвоили около 40 тысяч гривен.

Также мы писали, что полицейские разоблачили одессита, получавшего доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственного учреждения. Мужчина обманул людей почти на 16 тысяч гривен.

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