В Одессе разоблачили подрядчика, который обогатился на ремонте дома

Задержанный мужчина. Фото иллюстративное. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили бывшего директора подрядной компании в завладении бюджетными средствами. Мужчина на ремонте парадной обогатился на полсотни тысяч гривен. Ему грозит срок в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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По данным следствия, подозреваемый заключил договор с заказчиком на ремонт парадной в центре Одессы за 200 тысяч, но не выполнил все свои обязательства. Вместо этого он подписал акты приема выполненных работ и указал в них недостоверную информацию о завершенных работах. Получив всю оговоренную в договоре сумму, около 55 тысяч гривен за работы, которые не были выполнены, подрядчик присвоил себе.

Какое наказание

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание посредством ограничения свободы или лишения свободы до пяти лет. Следствие продолжается.

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Напомним, в Одессе мужчина обещал людям, что они вроде бы получат жилье от государства, а он может ускорить этот процесс. Таким образом, злоумышленник обманул более 30 человек, за что ему грозит заключение.

Также мы писали, что трое жителей Одессы решили нажиться на средства, которые должны были пойти на закупку топлива для украинских военных. Преступниками оказались двое служащих Одесского квартирно-эксплуатационного управления и частный предприниматель.

Аналитики БЭБ обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт административного здания. Чиновники планировали потратить на ремонт архива около 17 миллионов гривен из бюджета Одессы.