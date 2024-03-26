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Начислили зарплату подставным специалистам — в Одесской области задержали служащих

26 марта 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Начислили зарплату подставным специалистам — в Одесской области задержали служащих
Полиция задержала злоумышленников. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств. Так, служащие экстренки оформили фиктивных работников на работу, а их зарплату присваивали себе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности деятельности

Руководитель пункта экстренной медицинской помощи и его заместитель оформили работу фиктивных работников. Эти "рабочие" не появлялись на рабочем месте, однако по документам получали заработную плату в полном объеме. Таким образом фигуранты успели незаконно присвоить 272 тысячи гривен из бюджета коммунального предприятия.

Какое наказание грозит

Руководству подстанции экстренной медицинской помощи и двум подставным лицам поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК. Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Хищение средств в Одесской области

Напомним, что в Белгороде-Днестровске Одесской области полицейские задержали оператора почты. Мужчина обокрал отделение более чем на 60 тысяч гривен. Ему грозит тюремный срок.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили бывшего директора подрядной компании в завладении бюджетными средствами. Мужчина на ремонте парадной обогатился на полсотни тысяч гривен. Ему грозит срок в тюрьме.

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