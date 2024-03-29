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Виплати військовим пішли не туди — на Миколаївщині затримали посадовицю

29 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Виплати військовим пішли не туди — на Миколаївщині затримали посадовицю
Правоохоронці затримали посадовицю. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Працівниця військової частини в Миколаївській області нарахувала цивільній особі кошти, які призначались для військових. Так, на рахунку людини з'явилися близько 800 тисяч гривень через службову недбалість посадовиці. 

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Начальниця фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Миколаївщині мала б нарахувати гроші військовослужбовцям. Проте через службову недбалість понад 800 тисяч гривень з тих коштів було перераховано цивільній особі. Посадовиця просто не перевірила звітність та помилилась. Наразі збитку відшкодовані, а військові отримали належні їм виплати. 

Яке покарання загрожує

Посадовиці військової частини повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, яке спричинило тяжкі наслідки. Такий злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 425 ККУ, а санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що в Одеській області поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Так, службовці екстренки оформили фіктивних працівників на роботу, а їхню зарплатню привласнювали собі. 

Також ми повідомляли, що працівники ДБР викрили правоохоронницю, яка нарахувала зарплатню підлеглій, що майже не з'являлась на роботі. Таким чином працівниця отримала один мільйон гривень.

Одеса
ДБР
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військовослужбовці

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