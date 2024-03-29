Виплати військовим пішли не туди — на Миколаївщині затримали посадовицю

Правоохоронці затримали посадовицю. Фото: ДБР

Працівниця військової частини в Миколаївській області нарахувала цивільній особі кошти, які призначались для військових. Так, на рахунку людини з'явилися близько 800 тисяч гривень через службову недбалість посадовиці.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Начальниця фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Миколаївщині мала б нарахувати гроші військовослужбовцям. Проте через службову недбалість понад 800 тисяч гривень з тих коштів було перераховано цивільній особі. Посадовиця просто не перевірила звітність та помилилась. Наразі збитку відшкодовані, а військові отримали належні їм виплати.

Яке покарання загрожує

Посадовиці військової частини повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, яке спричинило тяжкі наслідки. Такий злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 425 ККУ, а санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що в Одеській області поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Так, службовці екстренки оформили фіктивних працівників на роботу, а їхню зарплатню привласнювали собі.

Також ми повідомляли, що працівники ДБР викрили правоохоронницю, яка нарахувала зарплатню підлеглій, що майже не з'являлась на роботі. Таким чином працівниця отримала один мільйон гривень.