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Выплаты военным пошли не туда — в Николаевской области задержали должностницу

29 марта 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выплаты военным пошли не туда — в Николаевской области задержали должностницу
Правоохранители задержали должностное лицо. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Работница воинской части в Николаевской области насчитала гражданскому лицу средства, предназначенные для военных. Так, на счету человека появилось около 800 тысяч гривен из-за служебной халатности должностного лица.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подробности деятельности

Начальница финансово-экономической службы одной из воинских частей в Николаевской области должна была начислить деньги военнослужащим. Однако из-за служебной халатности более 800 тысяч гривен из этих средств было перечислено гражданскому лицу. Чиновница просто не проверила отчетность и ошиблась. В настоящее время ущерб возмещен, а военные получили причитающиеся им выплаты.

Какое наказание грозит

Начальнице воинской части сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, которое повлекло тяжкие последствия. Такое преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 425 УКУ, а санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что в Одесской области полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств. Так, служащие экстренки оформили фиктивных работников на работу, а их зарплату присваивали себе.

Также мы сообщали, что работники ДБР разоблачили правоохранительницу, которая насчитала зарплату подчиненной, которая почти не появлялась на работе. Таким образом, работница получила один миллион гривен.

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