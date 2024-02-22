Мільйон у зарплату "по дружбі" — на Одещині викрили посадовицю

ДБР затримали посадовицю. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР викрили правоохоронницю, яка нарахувала зарплатню підлеглій, що майже не з'являлась на роботі. Таким чином працівниця отримала один мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Деталі злочину

У 2020 році начальницю фінансового управління правоохоронного органу в Одеській області взяла на роботу знайому на посаду спеціаліста. З трьох років служби знайома була відсутня майже 400 днів без поважних причин. Коли ж з’являлась — займалася особистими справами, а не роботою. Проте посадовиця все одно виплачувала своїй знайомій зарплатню і навіть підвищила її до посади керівника відділу.

Яке покарання загрожує

Обом жінкам оголосили підозру у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, співробітник правоохоронних органів привласнив машину з майданчика арештованих автомобілів. Зловмисник замінив номерні знаки і користувався транспортом за власних потреб.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали депутата районної ради, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець вимагав хабаря за виділення земельної ділянки під приватизацію.