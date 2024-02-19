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Рік їздив на арештованому авто — на Одещині ДБР затримали посадовця

19 лютого 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рік їздив на арештованому авто — на Одещині ДБР затримали посадовця
Співробітники ДБР затримують зловмисника. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Співробітник правоохоронних органів привласнив машину з майданчика арештованих автомобілів. Зловмисник замінив номерні знаки і користувався транспортом за власних потреб.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Деталі злочину

Начальник чергової частини правоохоронного органу Одещини незаконно забрав з майданчика авто, яке зберігались там на період досудового розслідування. Транспортний засіб вилучили у злочинців, які раніше здійснювали розбійні напади. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловік звільнений з правоохоронних органів, йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом за ч. 2 ст. 289 КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Більше про злочини на Одещині

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Чоловіки намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у фільмуванні військової техніки.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України викликало на допит двох колишніх одеських депутатів від забороненої ОПЗЖ. Йдеться про Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова, яких підозрюють у розкраданні майна Дунайського пароплавства. 

Додамо, що в  Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.

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