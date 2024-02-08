Недоплатив 7 мільйонів податків — в Одесі затримали підприємця

Розроблення податкової документації. Фото: pixabay

В Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Директор підприємства, яке займається оптовою торгівлею зерном, умисно ухилився від сплати податку на прибуток. Він не включив у податкову звітність за 2023 рік частину отриманого прибутку від експорту сільгосппродукції. Таким чином бізнесмен недоплатив 7 мільйонів гривень у державу.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також ми писали, що в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень.