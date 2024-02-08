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Недоплатив 7 мільйонів податків — в Одесі затримали підприємця

8 лютого 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Недоплатив 7 мільйонів податків — в Одесі затримали підприємця
Розроблення податкової документації. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.  

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Деталі злочину

Директор підприємства, яке займається оптовою торгівлею зерном, умисно ухилився від сплати податку на прибуток. Він не включив у податкову звітність за 2023 рік частину отриманого прибутку від експорту сільгосппродукції. Таким чином бізнесмен недоплатив 7 мільйонів гривень у державу.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також ми писали, що в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень. 

Одеса
податки
Одеська область
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