Недоплатив 30 мільйонів податків — на Одещині затримали підприємця

"Зарплата" у конверті. Фото: pixabay

В Одеській області судитимуть керівника підприємства, який ухилявся від сплати податків. Своїми діями він завдав державі збитків у понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Як ухилявся від податків

Гендиректор управління з дорожнього будівництва включив у звітні податкові періоди листопада-грудня 2020 року неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами-контрагентами під час виконання робіт з дорожнього будівництва. Таким чином чоловік намагався уникнути сплати податків за цей час, які становили майже 31 мільйон гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі підприємця затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також ми писали, що в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень.