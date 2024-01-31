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Недоплатив 30 мільйонів податків — на Одещині затримали підприємця

31 січня 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Недоплатив 30 мільйонів податків — на Одещині затримали підприємця
"Зарплата" у конверті. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області судитимуть керівника підприємства, який ухилявся від сплати податків. Своїми діями він завдав державі збитків у понад 30 мільйонів гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Як ухилявся від податків

Гендиректор управління з дорожнього будівництва включив у звітні податкові періоди листопада-грудня 2020 року неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами-контрагентами під час виконання робіт з дорожнього будівництва. Таким чином чоловік намагався уникнути сплати податків за цей час, які становили майже 31 мільйон гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі підприємця затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також ми писали, що в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень. 

Одеса
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