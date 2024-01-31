Недоплатил 30 миллионов налогов — на Одесчине задержали предпринимателя

"Зарплата" в конверте. Фото: pixabay

В Одесской области будут судить руководителя предприятия, уклоняющегося от уплаты налогов ​​​​​​. Своими действиями он нанес государству ущерб более чем в 30 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Как уклонялся от налогов

Гендиректор управления по дорожному строительству включил в отчетные налоговые периоды ноября-декабря 2020 несуществующие финансово-хозяйственные операции с предприятиями-контрагентами во время выполнения работ по дорожному строительству. Таким образом, мужчина пытался избежать уплаты налогов за это время, которые составили почти 31 миллион гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время предпринимателя задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили председателя правления одного из банков. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Также мы писали, что в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 миллионов гривен.