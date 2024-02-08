Недоплатил 7 миллионов налогов — в Одессе задержали предпринимателя

Разработка налоговой документации. Фото: pixabay

В Одессе будут судить директора оптового предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Директор предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль. Он не включил в налоговую отчетность за 2023 часть полученной прибыли от экспорта сельхозпродукции. Таким образом, бизнесмен недоплатил 7 миллионов гривен в государство.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 212 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили председателя правления одного из банков. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Также мы писали, что в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 миллионов гривен.