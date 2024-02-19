Год ездил на арестованном авто — в Одесской области ДБР задержали чиновника

Сотрудники ДБР задерживают злоумышленника. Фото: ДБР

Сотрудник правоохранительных органов присвоил машину с площадки арестованных автомобилей. Злоумышленник заменил номерные знаки и пользовался транспортом при собственных нуждах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Детали преступления

Начальник дежурной части правоохранительного органа Одесчины незаконно забрал с площадки авто, которое хранилась там на период досудебного расследования. Транспортное средство изъяли у преступников, ранее совершавших разбойные нападения.

Какое наказание грозит

В настоящее время мужчина уволен из правоохранительных органов, ему сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством по ч. 2 ст. 289 УК Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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Напомним, в Одессе правоохранители задержали двух воров, подозреваемых в краже личного имущества. Мужчины пытались обокрасть подростка, обвинив его в съемке военной техники.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос двух бывших одесских депутатов от запрещенной ОПЗЖ. Речь идет о Викторе Баранском и Виталии Саутьонкове, подозреваемых в хищении имущества Дунайского пароходства.

Добавим, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.