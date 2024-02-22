Миллион в зарплату "по дружбе" — в Одесской области разоблачили чиновницу

ДБР задержали должностное лицо. Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники ДБР разоблачили правоохранительницу, которая насчитала зарплату подчиненной, которая почти не появлялась на работе. Таким образом, работница получила один миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Детали преступления

В 2020 году начальница финансового управления правоохранительного органа в Одесской области взяла на работу знакомую на должность специалиста. С трех лет службы знакомая отсутствовала почти 400 дней без уважительных причин. Когда появлялась — занималась личными делами, а не работой. Однако чиновница все равно выплачивала своей знакомой зарплату и даже повысила ее до должности руководителя отдела.

Какое наказание грозит

Обеим женщинам объявили подозрение в завладении чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, сотрудник правоохранительных органов присвоил машину с площадки арестованных автомобилей. Злоумышленник заменил номерные знаки и пользовался транспортом при собственных нуждах.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник требовал взятки за выделение земельного участка под приватизацию.