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Незаконно отдал 2 миллиона гривен — в Николаевской области будут судить чиновника

23 апреля 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Незаконно отдал 2 миллиона гривен — в Николаевской области будут судить чиновника
Чиновника в Николаевской области будут судить за преступление. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Чиновник Южноукраинского городского совета Николаевской области незаконно заключил договоры с предприятием на поставку техники. Таким образом мужчина нанес ущерб государству более чем на два миллиона гривен, что грозит заключением.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

Подозреваемый во время работы на должности уполномоченного лица по вопросам проведения публичных закупок с августа 2022 по май 2023 заключил договоры на поставку пяти грузопассажирских внедорожников с предприятием, которое не имело соответствующего права. Таким образом, он незаконно перечислил подрядчику средства местного бюджета на сумму более 2,4 млн грн.

Что угрожает

Чиновник был отстранен от занимаемой должности. Теперь ему объявили о подозрении согласно ч. 2 ст. 364 УК Украины, за что мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее мы писали, что руководитель подрядной компании украл деньги из бюджета при проведении капитального ремонта детского сада в Одессе. Директора задержали прокуроры, пока ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что работница воинской части в Николаевской области насчитала гражданскому лицу средства , предназначенные для военных. Так, на счету человека появилось около 800 тысяч гривен из-за служебной халатности должностной лица.

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