Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Переплатила 300 тисяч за дорожні знаки — в Одесі судитимуть посадовицю arrow

Переплатила 300 тисяч за дорожні знаки — в Одесі судитимуть посадовицю

29 травня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Переплатила 300 тисяч за дорожні знаки — в Одесі судитимуть посадовицю
В Одесі викрили посадовицю у недбалості. Фото: Одеська обласна прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи міської ради. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків місцевому бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі злочину

Між комунальною установою та товариством був укладений договір на закупівлю стійок для дорожніх знаків на суму майже 1 мільйон гривень. Проте, керівниця відділу не здійснила належний пошук, збір та аналіз інформації про ринкову ціну цих стійок. Внаслідок цього закупівля була проведена за значно завищеними цінами, що спричинило збитки місцевому бюджету на понад 300 тисяч гривень.

Корупція на стійках для дорожніх знаків
Стійки для дорожніх знаків. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання

За фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) обвинувачена може бути позбавлена волі на строк до п'яти років. Прокуратура також пред’явила позов щодо відшкодування завданих збитків місцевому бюджету.

Випадки розкрадання бюджету

Раніше ми повідомляли, що депутат Одеської облради організував схему надходження бюджетних коштів до власної кишені — він підробляв тендерну документацію та вносив неправильні дани до звітності. Своїми діями він разом за спільниками завдав державі збитків на 16,4 мільйона гривень.

Ми також писали, що поліцейські  викрили підрядника та інженера будівельної компанії на заволодінні понад мільйоном гривень. Ці гроші вони мали отримати в результаті ремонту школи, проте роботи так і не були виконані у повному обсязі. 

Додамо, що посадовець Южноукраїнської міської ради, що на Миколаївщині, незаконно уклав договори з підприємством на поставку техніки. Таким чином чоловік завдав шкоди державі на понад два мільйона гривень, що загрожує увʼязненням.

збитки
Одеса
тендер
корупція
дорожні знаки
чиновники
Одеська область
прокуратура
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі
бюджет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі