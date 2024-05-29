Переплатила 300 тисяч за дорожні знаки — в Одесі судитимуть посадовицю

В Одесі викрили посадовицю у недбалості. Фото: Одеська обласна прокуратура.

В Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи міської ради. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків місцевому бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Між комунальною установою та товариством був укладений договір на закупівлю стійок для дорожніх знаків на суму майже 1 мільйон гривень. Проте, керівниця відділу не здійснила належний пошук, збір та аналіз інформації про ринкову ціну цих стійок. Внаслідок цього закупівля була проведена за значно завищеними цінами, що спричинило збитки місцевому бюджету на понад 300 тисяч гривень.

Стійки для дорожніх знаків. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання

За фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) обвинувачена може бути позбавлена волі на строк до п'яти років. Прокуратура також пред’явила позов щодо відшкодування завданих збитків місцевому бюджету.

Випадки розкрадання бюджету

Раніше ми повідомляли, що депутат Одеської облради організував схему надходження бюджетних коштів до власної кишені — він підробляв тендерну документацію та вносив неправильні дани до звітності. Своїми діями він разом за спільниками завдав державі збитків на 16,4 мільйона гривень.



Ми також писали, що поліцейські викрили підрядника та інженера будівельної компанії на заволодінні понад мільйоном гривень. Ці гроші вони мали отримати в результаті ремонту школи, проте роботи так і не були виконані у повному обсязі.



Додамо, що посадовець Южноукраїнської міської ради, що на Миколаївщині, незаконно уклав договори з підприємством на поставку техніки. Таким чином чоловік завдав шкоди державі на понад два мільйона гривень, що загрожує увʼязненням.