Вирішили нажитися на школярах — в Одесі викрили недбалих підрядників

Укриття у школі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Поліцейські викрили підрядника та інженера будівельної компанії на заволодінні понад мільйоном гривень. Ці гроші вони мали отримати в результаті ремонту школи, проте роботи так і не були виконані у повному обсязі.



Про це повідовила пресслужба Говоного управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі інциденту

У 2020 році двома підприємствами був укладений договір на проведення капітального ремонту одної зі шкіл в Одесі. Проте директор підрядної фірми надав фальшивий звіт про виконання повного обсягу ремонту — насправді роботи закінчені не були. Окрім цього, вартість використаних будівельних матеріалів у документація також була завищеною.

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Інженер компанії-наглядача, який мав контролювати якість проведення ремонту, знехтував своїми службовими обов’язками. Він погодив та завірив власним підписом вказані фальшиві акти виконаних будівельних робіт. Таким чином на рахунок підрядника було безпідставно перераховано майже на 1,2 мільйона гривень з бюджету.

Яке покарання загрожує

Директора компанії звинуватили у привласненні чужого майна за ч. 5 ст. 191 та видачі неправдивих довідок ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, що може призвести до дванадцяти років позбавлення волі.

Щодо інженера з технічного нагляду, йому пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Інші випадки недбалості підрядників

Ми писали, що на Одещині на лаву підсудних відправили посадовицю Білгород-Дністровської районної ради та горе-підрядників. Жінка "подарувала" фірмі, яка робила ремонт укриття, 700 тисяч гривень.

Ми писали раніше, що в Одеській області повідомили про підозру трьом підрядникам, які будували укриття у школі Білгород-Дністровського району. Відомо, що чоловіки привласнили на роботах 700 тисяч гривень, які обійшли кошториси.