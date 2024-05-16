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Решили нажиться на школьниках — в Одессе разоблачили недобросовестных подрядчиков

16 мая 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Решили нажиться на школьниках — в Одессе разоблачили недобросовестных подрядчиков
Укрытие в школе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские разоблачили подрядчика и инженера строительной компании на завладении более миллиона гривен. Эти деньги они должны получить в результате ремонта школы, однако работы так и не были выполнены в полном объеме.

Об этом сообщила прессслужба Говного управления Национальной полиции в Одесской области.

Детали инцидента

В 2020 году двумя предприятиями был заключен договор на проведение капитального ремонта одной из школ в Одессе. Однако директор подрядной фирмы предоставил фальшивый отчет о выполнении полного объема ремонта — на самом деле работы окончены не были. Кроме того, стоимость использованных строительных материалов в документация также была завышенной.

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Инженер компании-наблюдателя, который должен контролировать качество проведения ремонта, пренебрег своими служебными обязанностями. Он согласовал и заверил своей подписью указанные фальшивые акты выполненных строительных работ. Таким образом, на счет подрядчика было безосновательно перечислено почти на 1,2 миллиона гривен из бюджета.

Какое наказание грозит

Директора компании обвинили в присвоении чужого имущества по ч. 5 ст. 191 и выдаче ложных справок ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, что может привести к двенадцати годам лишения свободы.

В отношении инженера по техническому надзору ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до пяти лет.

Другие случаи халатности подрядчиков

Мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили должностницу Белгород-Днестровского районного совета и горе-подрядчиков. Женщина "подарила" фирме, которая делала ремонт укрытия, 700 тысяч гривен.

Мы писали ранее, что в Одесской области сообщили о подозрении трем подрядчикам, строившим укрытие в школе Белгород-Днестровского района. Известно, что мужчины присвоили на работах 700 тысяч гривен, обошедших смету.

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строительство
Новости Одессы
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укрытия
школа
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