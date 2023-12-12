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Заробили на укритті для школи — на Одещині викрили горе-підрядників

12 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Заробили на укритті для школи — на Одещині викрили горе-підрядників
Укриття у школі. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області повідомили про підозру трьом підрядникам, які будували укриття у школі Білгород-Дністровського району. Відомо, що чоловіки привласнили на роботах 700 тисяч гривень, які обійшли кошториси.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Деталі схеми

Минулого року чиновниця міськради уклала з приватними фірмами договори на виконання ремонтних робіт укриття в місцевому закладі освіти. Замість безпосереднього контролю за ходом, вартістю та обсягом виконаних робіт, посадовиця підписувала акти приймання будівельних робіт, не переконавшись у повноті їх фактичного виконання.

Підозрювані завищили обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшили суму начебто витрачених коштів на ремонт бомбосховища. Внаслідок чого підрядникам безпідставно перерахували з бюджету майже 700 тисяч гривень.  

Яке покарання загрожує

Наразі двом директорам та підприємцю повідомили про підозру за (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), а також фізичній особі - підприємцю у шахрайському заволодінні бюджетними коштами та підробленні документів (ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Їм загрожує до 8 років увʼязнення. 

Нагадаємо, у жовтні затримали колишню головну розпорядницю коштів місцевого бюджету у сфері освіти, молоді та спорту. Мешканку села у Білгород-Дністровському районі підозрюють у фальсифікації документів з ремонту шкільного укриття

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

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