Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали посадовицю, яка "подарувала" підрядникам 700 тисяч arrow

На Одещині затримали посадовицю, яка "подарувала" підрядникам 700 тисяч

31 жовтня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали посадовицю, яка "подарувала" підрядникам 700 тисяч
Правоохоронці затримали посадовицю. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині затримали колишню головну розпорядницю коштів місцевого бюджету у сфері освіти, молоді та спорту. Мешканку села у Білгород-Дністровському районі підозрюють у фальсифікації документів з ремонту шкільного укриття. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі схеми

Минулого року жінка уклала з приватними фірмами договори на виконання ремонтних робіт укриття в місцевому закладі освіти. Замість безпосереднього контролю за ходом, вартістю та обсягом виконаних робіт, посадовиця підписувала акти приймання будівельних робіт, не переконавшись у повноті їх фактичного виконання. Внаслідок чого підрядникам безпідставно перерахували з бюджету майже 700 тисяч гривень.  

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру в службовій недбалості (стаття 367 КК України). Їй загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області планують побудувати нове укриття для академічного ліцею. Відповідний тендер оголосила Нерубайська сільська рада, яка планує витратити на сховище понад 20 мільйонів гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі