На Одещині затримали посадовицю, яка "подарувала" підрядникам 700 тисяч

Правоохоронці затримали посадовицю. Фото: Нацполіція

На Одещині затримали колишню головну розпорядницю коштів місцевого бюджету у сфері освіти, молоді та спорту. Мешканку села у Білгород-Дністровському районі підозрюють у фальсифікації документів з ремонту шкільного укриття.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Минулого року жінка уклала з приватними фірмами договори на виконання ремонтних робіт укриття в місцевому закладі освіти. Замість безпосереднього контролю за ходом, вартістю та обсягом виконаних робіт, посадовиця підписувала акти приймання будівельних робіт, не переконавшись у повноті їх фактичного виконання. Внаслідок чого підрядникам безпідставно перерахували з бюджету майже 700 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру в службовій недбалості (стаття 367 КК України). Їй загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області планують побудувати нове укриття для академічного ліцею. Відповідний тендер оголосила Нерубайська сільська рада, яка планує витратити на сховище понад 20 мільйонів гривень.