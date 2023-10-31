В Одесской области задержали должностную должность, которая "подарила" подрядчикам 700 тысяч

На Одесчине задержали чиновницу, которая "подарила" подрядчикам 700 тысяч
В Одесской области задержана бывшая главная распорядительница средств местного бюджета в сфере образования, молодежи и спорта. Жительница села в Белгород-Днестровском районе подозревается в фальсификации документов по ремонту школьного укрытия.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали схемы
В прошлом году женщина заключила с частными фирмами договоры на выполнение ремонтных работ укрытия в местном учебном заведении. Вместо непосредственного контроля за ходом, стоимостью и объемом выполненных работ должностное лицо подписывала акты приема строительных работ, не убедившись в полноте их фактического выполнения. В результате чего подрядчикам безосновательно перечислили из бюджета почти 700 тысяч гривен.
Какое наказание грозит
Женщину задержали и сообщили о подозрении в служебной халатности (статья 367 УК Украины). Ей грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области планируется построить новое укрытие для академического лицея. Соответствующий тендер объявил Нерубайский сельский совет, который планирует потратить на хранилище более 20 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!