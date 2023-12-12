Заработали на укрытии для школы — на Одесчине разоблачили горе-подрядчиков

Укрытие в школе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области сообщили о подозрении трем подрядчикам, строившим укрытие в школе Белгород-Днестровского района. Известно, что мужчины присвоили на работах 700 тысяч гривен, обошедших смету.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

В прошлом году чиновница горсовета заключила с частными фирмами договоры на выполнение ремонтных работ укрытия в местном учебном заведении. Вместо непосредственного контроля за ходом, стоимостью и объемом выполненных работ должностная лицо подписывала акты приемки строительных работ, не убедившись в полноте их фактического выполнения.

Подозреваемые завысили объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличили сумму потраченных средств на ремонт бомбоубежища. В результате чего подрядчикам безосновательно перечислили из бюджета почти 700 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Двум директорам и предпринимателю сообщили о подозрении (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также физическому лицу — предпринимателю в мошенническом завладении бюджетными средствами и подлоге документов (ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст.358 УК Украины). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в октябре задержана бывшая главная распорядительница средств местного бюджета в сфере образования, молодежи и спорта. Жительницу села в Белгород-Днестровском районе подозревают в фальсификации документов по ремонту школьного укрытия.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.