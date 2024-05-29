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Переплатила 300 тысяч за дорожные знаки — в Одессе будут судить чиновницу

29 мая 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Переплатила 300 тысяч за дорожные знаки — в Одессе будут судить чиновницу
В Одессе разоблачили должностницу в халатности. Фото: Одесская областная прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе будут судить начальницу отдела публичных закупок коммунального учреждения городского совета. Ее обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам местного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Между коммунальным учреждением и обществом был заключен договор на закупку стоек для дорожных знаков на сумму около 1 миллиона гривен. Однако руководитель отдела не осуществила надлежащий поиск, сбор и анализ информации о рыночной цене этих стоек. В результате закупка была проведена по значительно завышенным ценам, что повлекло ущерб местному бюджету более чем на 300 тысяч гривен.

Коррупция на стойках для дорожных знаков
Стойки для дорожных знаков. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание

По факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) обвиняемая может быть лишена свободы сроком до пяти лет. Прокуратура также предъявила иск о возмещении нанесенного ущерба местному бюджету.

Случаи хищения бюджета

Ранее мы сообщали, что депутат Одесского облсовета организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллиона гривен.

Мы также писали, что полицейские разоблачили подрядчика и инженера строительной компании на завладении более миллиона гривен. Эти деньги они должны получить в результате ремонта школы, однако работы так и не были выполнены в полном объеме.

Добавим, что должностное лицо Южноукраинского городского совета Николаевской области незаконно заключило договоры с предприятием на поставку техники. Таким образом мужчина нанес ущерб государству более чем на два миллиона гривен, что грозит заключением.

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