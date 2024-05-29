Переплатила 300 тысяч за дорожные знаки — в Одессе будут судить чиновницу

В Одессе разоблачили должностницу в халатности. Фото: Одесская областная прокуратура.

В Одессе будут судить начальницу отдела публичных закупок коммунального учреждения городского совета. Ее обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам местного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Между коммунальным учреждением и обществом был заключен договор на закупку стоек для дорожных знаков на сумму около 1 миллиона гривен. Однако руководитель отдела не осуществила надлежащий поиск, сбор и анализ информации о рыночной цене этих стоек. В результате закупка была проведена по значительно завышенным ценам, что повлекло ущерб местному бюджету более чем на 300 тысяч гривен.

Стойки для дорожных знаков. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание

По факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) обвиняемая может быть лишена свободы сроком до пяти лет. Прокуратура также предъявила иск о возмещении нанесенного ущерба местному бюджету.

Случаи хищения бюджета

Ранее мы сообщали, что депутат Одесского облсовета организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллиона гривен.



Мы также писали, что полицейские разоблачили подрядчика и инженера строительной компании на завладении более миллиона гривен. Эти деньги они должны получить в результате ремонта школы, однако работы так и не были выполнены в полном объеме.



Добавим, что должностное лицо Южноукраинского городского совета Николаевской области незаконно заключило договоры с предприятием на поставку техники. Таким образом мужчина нанес ущерб государству более чем на два миллиона гривен, что грозит заключением.