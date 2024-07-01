В Одесской области подрядчик присвоил 300 тысяч - подробности от полиции

В Одесской области разоблачили подрядчика. Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области накрыли очередную схему хищения бюджетных средств на закупках. Так, в Доброславской ОТГ планировалось сделать ремонт учебного заведения, но работы подрядчик не выполнил, однако деньги за все получил — теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали схемы

В 2022 году управление образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Доброславского поссовета заключило договор на проведение капитального ремонта одной из местных гимназий для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц. Подрядчиком выступил 42-летний предприниматель из города Южный.

Однако работы были выполнены не в полном объеме, а в документации указали, что все сделали. Кроме того, предприниматель умышленно завысил объем и стоимость использованных строительных материалов и проведенных работ. Таким образом, 300 тысяч гривен из бюджета громады было переведено на счет исполнителя "просто так".

Какое наказание

Подрядчику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения. Также по ч. 1 ст. 366 УК — в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов. За совершенное мужчине грозит провести за решеткой до восьми лет жизни.

Коррупционные схемы подрядчиков

Мы писали, что в Одесской области местный депутат и его сообщники подделывали тендерную документацию и вносили неправильные данные в отчетность. Таким образом, фигуранты присвоили более 16 миллионов на закупках уличного освещения.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.