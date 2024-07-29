Хищение средств в Одесском городском совете: официальные детали

В Одессе разоблачили чиновников городского совета. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура подтвердила и прекратила масштабную схему хищения бюджетных средств, выделенных для территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы. Главными подозреваемыми стали руководитель департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов и его заместитель Юрий Савченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Злоупотребление служебным положением

По данным следствия, чиновники Одесского горсовета вдвое переплатили за тактическую одежду и бронеплиты, приобретенные у предприятий, фактически растратив 3,9 млн грн местного бюджета.

В Одессе накрыли схему хищения средств. Фото: БЭБ

В марте 2022 года департамент приобрел 21 тонну бронеплит у одесской фирмы "Эверласт" за 5,6 млн грн. Тогда Одесса приобрела металл, а предприятие обязалось нарезать его и сшить плитоноски. Металл сертифицирован, однако, по данным правоохранителей, тогда цены на него ощутимо завысили.

Заработали на повышенных ценах. Фото: БЭБ

Кроме того, департамент переплатил за партию кепок для военных по 300 грн и берцов по 800 грн. В марте 2022 года департамент закупил 100 кепок за 24 тыс. грн и 300 пар берцев за 519 тыс. грн у ФЛП Спицын А.В. Все закупки производились без проведения тендеров.

Подозрения и меры предосторожности

Прокуратура Одесской области сообщила должностным лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением и внесении ложных сведений в официальные документы. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им может грозить до шести лет за решеткой.

Кроме того, правоохранители проверяют законность действий предприятий-поставщиков и пути получения ими поставленных товаров. Ведь без соучастников такие схемы были бы невозможны.

Заработок на закупках в Одесской области

Мы писали, что глава Сергеевского сельсовета Белгород-Днестровского района подозревается в завладении бюджетными средствами и отмывании имущества. Речь идет о Чередниченко Анатолии, который нажился более чем на миллион гривен на восстановлении домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

Также ранее в Одессе аналитики Бюро экономической безопасности выявили подозрительный тендер на капитальный ремонт школы и прилегающей территории. Чиновники планировали потратить на работы почти 68 млн гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.