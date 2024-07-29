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Заработали на военных закупках — чиновникам Одесского горсовета объявили подозрения

29 июля 2024 15:18
Верзилова Єлизавета - редактор
Хищение средств в Одесском городском совете: официальные детали
В Одессе разоблачили чиновников городского совета. Фото: Одесская областная прокуратура
Верзилова Єлизавета - редактор

Одесская областная прокуратура подтвердила и прекратила масштабную схему хищения бюджетных средств, выделенных для территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы. Главными подозреваемыми стали руководитель департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов и его заместитель Юрий Савченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Злоупотребление служебным положением

По данным следствия, чиновники Одесского горсовета вдвое переплатили за тактическую одежду и бронеплиты, приобретенные у предприятий, фактически растратив 3,9 млн грн местного бюджета.

Чиновники Одесского городского совета официально получили подозрения
В Одессе накрыли схему хищения средств. Фото: БЭБ

В марте 2022 года департамент приобрел 21 тонну бронеплит у одесской фирмы "Эверласт" за 5,6 млн грн. Тогда Одесса приобрела металл, а предприятие обязалось нарезать его и сшить плитоноски. Металл сертифицирован, однако, по данным правоохранителей, тогда цены на него ощутимо завысили.

В Одесском городском совете прекратили одну схему хищения средств
Заработали на повышенных ценах. Фото: БЭБ

Кроме того, департамент переплатил за партию кепок для военных по 300 грн и берцов по 800 грн. В марте 2022 года департамент закупил 100 кепок за 24 тыс. грн и 300 пар берцев за 519 тыс. грн у ФЛП Спицын А.В. Все закупки производились без проведения тендеров.

Подозрения и меры предосторожности

Прокуратура Одесской области сообщила должностным лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением и внесении ложных сведений в официальные документы. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им может грозить до шести лет за решеткой.

Кроме того, правоохранители проверяют законность действий предприятий-поставщиков и пути получения ими поставленных товаров. Ведь без соучастников такие схемы были бы невозможны.

Заработок на закупках в Одесской области

Мы писали, что глава Сергеевского сельсовета Белгород-Днестровского района подозревается в завладении бюджетными средствами и отмывании имущества. Речь идет о Чередниченко Анатолии, который нажился более чем на миллион гривен на восстановлении домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

Также ранее в Одессе аналитики Бюро экономической безопасности выявили подозрительный тендер на капитальный ремонт школы и прилегающей территории. Чиновники планировали потратить на работы почти 68 млн гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.

Одесса тендер Геннадий Труханов Одесская область прокуратура городской совет Новости Одессы территориальная оборона документы закупки бюджет БЕБ

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