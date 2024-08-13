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Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

13 августа 2024 15:27
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе чиновник горсовета отстранил от должности: детали
От должности отстранили одного из подозреваемых чиновников Одесского горсовета. Фото: БЭБ
Верзилова Єлизавета - редактор

Суд отстранил от должности заместителя департамента муниципальной безопасности Одессы Юрия Савченко, подозреваемого в злоупотреблении положением и хищении бюджета. Однако его начальник, Виктор Кузнецов, которому за эти же преступления грозит заключение, остался у власти.

Об этом Новини.LIVE узнали из решений, принятых Киевским районным судом Одессы.

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По данным следствия, должностные лица Одесского горсовета вдвое переплатили за тактическую одежду и бронеплиты, приобретенные у предприятий, фактически упустив 3,9 млн грн местного бюджета.

В марте 2022 года департамент закупил 21 тонну бронеплит у компании "Эверласт" за 5,6 млн грн. Одесса обеспечила приобретение металла, а предприятие обязалось нарезать его и изготовить плитоноски. Хотя материал был сертифицирован, правоохранители обнаружили значительное завышение цен при этой закупке.

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Заработали на повышенных ценах. Фото: БЄБ

Кроме того, департамент переплатил за партию кепок для военных за 300 грн и берцов за 800 грн. В марте 2022 года департамент закупил 100 кепок за 24 тыс. грн и 300 пар берцев за 519 тыс. грн у ФЛП Спицын А.В. Все закупки производились без проведения тендеров.

Подозрения и меры предосторожности

Прокуратура Одесской области сообщила должностным лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением и внесении ложных сведений в официальные документы. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им может грозить до шести лет за решеткой.

Прокуратура просила для Кузнецова залог в размере почти 4 миллионов гривен — в соответствии с размером нанесенного ущерба. Однако Киевский суд отпустил обоих фигурантов в залог 2,3 миллиона гривен для каждого.

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