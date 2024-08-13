Отключение воды в Одессе 13 августа: адреса

Сегодня, 13 августа, в Одессе отключили водоснабжение из-за ремонтов. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 13 августа, тысячи жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Балковская, 137 — 147,

Дмитрия Иванова (Бабеля), 2;

Головковская, 1 — 9;

Средняя, ​​61;

Маловского — частично;

пер.1-й, 2-й Студенческий — частично;

Рождественская — частично;

Яши Гордиенко — частично.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

проспект Леси Украинки, 33;

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2;

Академическая, 11; ​​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.