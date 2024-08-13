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Отключение воды в Одессе сегодня — кому следует быть готовым

13 августа 2024 12:56
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе 13 августа: адреса
Сегодня, 13 августа, в Одессе отключили водоснабжение из-за ремонтов. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 13 августа, тысячи жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Балковская, 137 — 147,
  • Дмитрия Иванова (Бабеля), 2;
  • Головковская, 1 — 9;
  • Средняя, ​​61;
  • Маловского — частично;
  • пер.1-й, 2-й Студенческий — частично;
  • Рождественская — частично;
  • Яши Гордиенко — частично.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • проспект Леси Украинки, 33;
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 11; ​​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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