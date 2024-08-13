Одесса и Николаев в мечтах Кремля – какова цель России

Президент РФ Владимир Путин мечтает захватить украинские территории. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия имеет стратегический интерес в захвате южных областей Украины, в частности, Одесской и Николаевской. Эти регионы являются ключевыми для Кремля из-за их расположения на побережье Черного моря.

Об этом в интервью для издания "Украинская правда" заявил полковник Роман Костенко.

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По мнению россиян, желанный захват южных территорий Украины должен обеспечить им контроль над Черным морем и позволить создать сухопутный коридор в Крым. Кроме того, это, по их мнению, существенно ослабило бы Украину.

"Они понимают, что и жизнеспособность нашей страны зависит от того, кто контролирует юг. И вообще они считают эти земли историческими, потому что это их выход в Европу", — отметил полковник Роман Костенко.

Полковник Роман Костенко. Фото: УП

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Контроль над югом Украины является для России стратегическим вопросом, и именно поэтому Москва продолжает попытки продвинуться по этим направлениям, несмотря на значительные потери и медленный прогресс на других фронтах. Кроме этого, россияне не оставляют надежд захватить юг и иметь свободный выход к так называемому Приднестровью.

"Там много нюансов, за которые они хотят держаться. Поэтому они в своих пропагандистских роликах Одессу с Николаевом часто вспоминают. Я считаю, что для них это стратегический вопрос, выход в Приднестровье через Одессу и Николаев" , — добавил военный.