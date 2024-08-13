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Праздник вопреки войне — дочь одесского миллионера Кауфмана сыграла свадьбу за 2 млн долларов

13 августа 2024 11:49
Верзилова Єлизавета - редактор
Свадьба за 2 млн долларов – праздник дочери одесского бизнесмена Кауфмана
Дочь одесского бизнесмена Мария Кауфман вместе с мужем. Фото: Владимир Горковенко
Верзилова Єлизавета - редактор

В роскошном комплексе Edem Resort Medical & SPA вблизи Львова состоялась свадьба дочери одесского бизнесмена Бориса Кауфмана Марии, которая вышла замуж за киевского блогера Дмитрия Глущака. По данным журналистов, на торжество было потрачено около 2 миллионов долларов.

Об этом пишет журналист Владимир Горковенко.

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Венчание пары состоялось в Свято-Успенской Почаевской лавре, однако официально пара обручилась еще весной. Церемонию праздновали тоже на широкую ногу с артистами и ведущим.

"Говорят, на свадьбе Кауфман и Глущака пела Светлана Лобода (один ее приезд в Украину стоит $150 тыс.), две музыкальные группы из Израиля (до $150 тыс.), а тамадой был популярный ведущий Владимир Остапчук", — пишет журналист.

Праздник вопреки войне — дочь одесского миллионера Кауфмана сыграла свадьбу за 2 млн долларов - фото 1
Фото с венчания дочери Кауфмана. Фото: Владимир Горковенко

Дорогие детали праздника

Свадебный торт соответствовал уровню роскошного празднования — он был многослойным и достигал трех метров в высоту. Чтобы обеспечить приватность, комплекс Edem Resort Medical & SPA был полностью выкуплен на два дня, что, по оценкам экспертов, обошлось Борису Кауфману более чем в 400 тысяч долларов. Меры предосторожности были очень строгими, и точный список гостей не разглашался. Однако известно, что среди присутствующих были народные депутаты, работники прокуратуры и силовики из Одессы, Днепра и Киева.

"Если принимать во внимание цену отеля и приглашенных звезд, то стоимость свадьбы Кауфман-Глущака потянет более чем на $1 миллион. Это цена, которая лежит на поверхности. То есть которую можно посчитать. На самом деле реальная стоимость этой свадьбы может стоить вдвое больше. Так сказать, война-войной, а свадьбу отгулять нужно", — говорится в посте.

Свадьба за 2 млн долларов
Банкетный зал заведения. Фото: Edem Resort Medical & SPA

Все на русском языке

Согласно информации от очевидцев, обслуживавших свадьбу, Светлана Лобода исполняла песни на русском языке, что не вызывало никакого дискомфорта среди гостей. Ведущий мероприятия, Владимир Остапчук, также общался с молодоженами и гостями на русском.

"Обычно язык ведения любого мероприятия обсуждается заранее. Поэтому у меня большое сомнение, что язык оккупантов — это была невинная импровизация", — пишет Владимир Горковенко.

Праздник, несмотря на войну, дочь одесского миллионера Кауфмана отыграла свадьбу за 2 млн долларов - фото 3
Отрывок сообщения журналиста Владимира Горковенко. Фото: скриншот

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