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Свято попри війну — дочка одеського мільйонера Кауфмана відгуляла весілля за 2 млн доларів

13 серпня 2024 11:49
Верзілова Єлизавета - редактор
Весілля за 2 млн долларів - свято дочки одеського бізнесмена Кауфмана
Дочка одеського бізнесмена Марія Кауфман разом із чоловіком. Фото: Володимир Горковенко
Верзілова Єлизавета - редактор

В розкішному комплексі Edem Resort Medical & SPA поблизу Львова відбулося весілля дочки одеського бізнесмена Бориса Кауфмана Марії, яка вийшла заміж за київського блогера Дмитра Глущака. За даними журналістів, на урочистість було витрачено близько 2 мільйонів доларів.

Про це пише журналіст Володимир Горковенко.

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Вінчання пари відбулося у Свято-Успенській Почаївській лаврі, однак офіційно пара побралась ще весною. Церемонію святкували теж на широку ногу — з артистами та ведучим. 

"Кажуть, на весіллі Кауфман та Глущака співала Світлана Лобода (один її приїзд в Україну вартує $150 тис.), два музичні гурти з Ізраїлю (до $150 тис.), а тамадою був популярний ведучий Володимир Остапчук", — пише журналіст.

Свято попри війну — дочка одеського мільйонера Кауфмана відгуляла весілля за 2 млн доларів - фото 1
Фото з вінчання дочки Кауфмана. Фото: Володимир Горковенко

Дорогі деталі свята

Весільний торт відповідав рівню розкішного святкування — він був багатошаровим і сягав трьох метрів у висоту. Щоб забезпечити приватність, комплекс Edem Resort Medical & SPA був повністю викуплений на два дні, що, за оцінками експертів, обійшлося Борису Кауфману в понад 400 тисяч доларів. Заходи безпеки були дуже суворими, і точний список гостей не розголошувався. Однак відомо, що серед присутніх були народні депутати, працівники прокуратури та силовики з Одеси, Дніпра та Києва.

"Якщо брати до уваги ціну готелю та запрошених зірок, то вартість весілля Кауфман-Глущака потягне на понад $1 мільйон. Це ціна, яка лежить на поверхні. Тобто яку можна порахувати. Насправді реальна вартість цього весілля може коштувати удвічі більше. Так би мовити, війна-війною, а весілля відгуляти потрібно", — йдеться в пості. 

Весілля за 2 млн долларів
Банкетна зала закладу. Фото: Edem Resort Medical & SPA

Усе російською мовою

Згідно з інформацією від очевидців, які обслуговували весілля, Світлана Лобода виконувала пісні російською мовою, що не викликало жодного дискомфорту серед гостей. Ведучий заходу Володимир Остапчук також спілкувався з молодятами та гостями російською.

"Зазвичай мова ведення будь-якого заходу обговорюється заздалегідь. Тому у мене великий сумнів, що мова окупантів — це була невинна імпровізація", — пише Володимир Горковенко.

Свято попри війну — дочка одеського мільйонера Кауфмана відгуляла весілля за 2 млн доларів - фото 3
Уривок допис журналіста Володимира Горковенко. Фото: скриншот

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