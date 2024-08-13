Вечірка на меморіалі загиблим Героям на Одещині: поліція веде слідство

Меморіал на честь полеглих побратимів на Одещині. Ілюстративне фото: armyinform

В Одеській області група підлітків влаштувала так-звану вечірку з російськомовною музикою та алкоголем біля меморіалу на честь захисників України. Наразі правоохоронці вже встановлюють учасників "свята" та усі обставини.



Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у ГУНП в Одеській області.

Допис правоохоронців. Фото: скриншот

Деталі події

У селі Холодна Балка, що розташоване у Біляївському районі Одещини, молодь випивала та танцювала під російськомовні пісні. Їхню витівку одразу зняли на відео місцеві та надіслали у Телеграм-канали. Правоохоронці зареєстрували інцидент та наразі встановлюють учасників та очевидців події. Коли обставини події з'ясують, буде надана відповідна правова кваліфікація, а учасників очікуватиме покарання.