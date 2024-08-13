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Танцы на могилах Героев — полиция Одесчины расследует вечеринку у мемориала

13 августа 2024 11:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Вечеринка на мемориале погибшим Героям в Одесской области: полиция ведет следствие
Мемориал в честь павших собратьев в Одесской области. Иллюстративное фото: armyinform
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области группа подростков устроила так называемую вечеринку с русскоязычной музыкой и алкоголем возле мемориала в честь защитников Украины. Правоохранители уже устанавливают участников "праздника" и все обстоятельства.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в ГУНП в Одесской области.

Танцы на могилах Героев — полиция Одесчины расследует вечеринку у мемориала - фото 1
Сообщение правоохранителей. Фото: скриншот

Детали события

В селе Холодная Балка, расположенном в Беляевском районе Одесщины, молодежь выпивала и танцевала под русскоязычные песни. Их проделку сразу сняли на видео местные и послали в Телеграмм-каналы. Правоохранители зарегистрировали инцидент и устанавливают участников и очевидцев происшествия. Когда обстоятельства происшествия выяснятся, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а участников ожидает наказание.

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