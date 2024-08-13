Одеса та Миколаїв у мріях Кремля - яка мета Росії

Президент РФ Володимир Путін мріє захопити українські території. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія має стратегічний інтерес у захопленні південних областей України, зокрема Одеської та Миколаївської. Ці регіони є ключовими для Кремля через їхнє розташування на узбережжі Чорного моря.

Про це в інтерв'ю для видання "Українська правда" заявив полковник Роман Костенко.

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На думку росіян, омріяне захоплення південних територій України мало б забезпечити їм контроль над Чорним морем і дозволити створити сухопутний коридор до Криму. Крім того, це, на їхню думку, суттєво б послабило Україну.

"Вони розуміють, що і життєздатність нашої країни залежить від того, хто контролює південь. І взагалі вони вважають ці землі історичними, тому що це їхній вихід у Європу", — зазначив полковник Роман Костенко.

Полковник Роман Костенко. Фото: УП

Об'єднати в єдиний фронт

Контроль над півднем України є для Росії стратегічним питанням, і саме тому Москва продовжує спроби просунутися на цих напрямках, попри значні втрати та повільний прогрес на інших фронтах. Окрім цього, росіяни не полишають надій захопити південь та мати вільний вихід до так званого Придністров'я.

"Там багато нюансів, за які вони хочуть триматись. Тому вони в своїх пропагандистських роликах Одесу з Миколаєвом часто згадують. Я вважаю, що для них це стратегічне питання, вихід до Придністров'я через Одесу і Миколаїв", — додав військовий.