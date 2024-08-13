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Cтратегічні цілі Кремля на півдні України — Росія прагне захопити Одесу та Миколаїв

13 серпня 2024 12:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеса та Миколаїв у мріях Кремля - яка мета Росії
Президент РФ Володимир Путін мріє захопити українські території. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Росія має стратегічний інтерес у захопленні південних областей України, зокрема Одеської та Миколаївської. Ці регіони є ключовими для Кремля через їхнє розташування на узбережжі Чорного моря.

Про це в інтерв'ю для видання "Українська правда" заявив полковник Роман Костенко.

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На думку росіян, омріяне захоплення південних територій України мало б забезпечити їм контроль над Чорним морем і дозволити створити сухопутний коридор до Криму. Крім того, це, на їхню думку, суттєво б послабило Україну.

"Вони розуміють, що і життєздатність нашої країни залежить від того, хто контролює південь. І взагалі вони вважають ці землі історичними, тому що це їхній вихід у Європу", — зазначив полковник  Роман Костенко.

Cтратегічні цілі Кремля на півдні України — Росія прагне захопити Одесу та Миколаїв - фото 1
Полковник Роман Костенко. Фото: УП

Об'єднати в єдиний фронт

Контроль над півднем України є для Росії стратегічним питанням, і саме тому Москва продовжує спроби просунутися на цих напрямках, попри значні втрати та повільний прогрес на інших фронтах. Окрім цього, росіяни не полишають надій захопити південь та мати вільний вихід до так званого Придністров'я.

"Там багато нюансів, за які вони хочуть триматись. Тому вони в своїх пропагандистських роликах Одесу з Миколаєвом часто згадують. Я вважаю, що для них це стратегічне питання, вихід до Придністров'я через Одесу і Миколаїв", — додав військовий.

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