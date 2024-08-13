У росіян немає можливостей для висадки десанту в Одесі, — ВМС

Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗС України. Фото: Ukraine Madia Center

Російські війська наразі не здатні провести десантну операцію в Одесі через брак ресурсів. Однак у своїх мріях вони не полишають надії "звільнити" наше місто.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Десантні операції зазвичай проводяться з підтримкою сухопутних сил, які наразі на Одещині не мають можливості для наступу. Дмитро Плетенчук зазначив, що російські військові кораблі не можуть підійти до українського узбережжя через загрозу ураження з боку українських берегових ракетних і артилерійських сил.

"Плани — це одне, але спроможності — це зовсім інше. І, по-перше, такі операції не проводяться як самостійний вид. Лише за підтримки сухопутної компоненти. А сухопутна компонента на нашому напрямку, як ви знаєте, захлинулася ще на початку полномасштабного вторгнення", — прокоментував речник ВМС ЗСУ.

Брак флоту

Окрім того, протягом повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість десантних кораблів. На даний момент в їхньому розпорядженні залишилося лише п'ять ВДК.

"Їхні спроможності десантні досить знижено протягом полномасштабного вторгнення. Вже з тринадцяти одиниць залишається п'ять, я про великі десантні кораблі, тому наразі це фактично неможливо", — зазначив Дмитро Плетенчук.