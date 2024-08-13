Крайні заходи флоту Росії: радянський десантний катер у Чорному морі

Десантний катер проєкту "Акула" флоту росіян. Фото: росЗМІ

В Севастопольській бухті було помічено радянський десантний катер проєкту 1176 "Акула", відомий своєю давньою історією. Катер борознить води Чорного моря, підтверджуючи активність військово-морського флоту Росії в регіоні.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомив Телеграм-канал "Крымский ветер".

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Наразі на озброєнні Чорноморського флоту РФ залишилися всього два таких катери — "Д-295" та "Д-106", останній з яких був побудований і введений до складу флоту у 2009 році. Минулого року в районі бухти Узька, що в Криму, силами Оборони України було знищено один із катерів цього проєкту.

Допис спільноти. Фото: скриншот

Проєкт "Акула" — що відомо

Катери проєкту 1176 були введені в склад Чорноморського флоту ВМФ СРСР у період з 1979 по 1991 рік. Всього було побудовано десять таких суден, один з яких ("Д-305", 1979 року випуску) на початку 1990-х років був переданий Військово-морським силам України.