Побили та посадили в бус: деталі бійки в Одесі

Бійка в Одесі. Фото: скриншот з відео

Сьогодні в Одесі сталась сутичка між місцевими, яка потрапила на запис камери відеоспостереження. Невідомі чоловіки на бусику наздогнали велосипедиста, побили та силоміць запхали в транспорт.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Що на відео

На відео видно, як велосипедист рухається в одному з дворів Одеси, а сзаду його наздоганяє білий мікроавтобус. У той час, як чоловік на велосипеді вирішив повернути, бусик був надто близько, тож сталося зіткнення.

Пасажири та водій авто витягнули його з велосипеда, побили та змусили сісти в транспортний засіб. Усі учасники інциденту були одягнені в цивільний одяг. Чи були це співробітники ТЦК та СП — наразі невідомо.