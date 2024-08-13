Побили та посадили в бус: деталі бійки в Одесі

В Одесі невідомі побили велосипедиста та силоміць посадили в авто
Сьогодні в Одесі сталась сутичка між місцевими, яка потрапила на запис камери відеоспостереження. Невідомі чоловіки на бусику наздогнали велосипедиста, побили та силоміць запхали в транспорт.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
Що на відео
На відео видно, як велосипедист рухається в одному з дворів Одеси, а сзаду його наздоганяє білий мікроавтобус. У той час, як чоловік на велосипеді вирішив повернути, бусик був надто близько, тож сталося зіткнення.
Пасажири та водій авто витягнули його з велосипеда, побили та змусили сісти в транспортний засіб. Усі учасники інциденту були одягнені в цивільний одяг. Чи були це співробітники ТЦК та СП — наразі невідомо.
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