Іноземні компанії на Одещині: деталі бізнесу

Жінки вирішують бізнес-питання. Ілюстративне фото: Freepik

З початку повномасштабної війни в Україні іноземні громадяни заснували понад три тисячі нових компаній. Одеська область стала третім за популярністю регіоном для відкриття бізнесу серед іноземців після Києва та Львівщини.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

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Іноземці відкривають бізнес в Україні

Найпривабливішим регіоном для іноземних підприємців залишається Київ, де зареєстровано 1517 нових компаній. У Львівській області відкрито 460 компаній, де найбільш активними виявилися громадяни Польщі. На Одещині ж 273 нових бізнеси засновано громадянами інших країн — наш регіон закриває трійцю лідерів рейтингу.

Де найчастіше відкривають бізнес іноземці. Фото: скриншот

Загалом громадяни зі 101 країни вирішили відкрити власну справу в Україні, попри війну. Лідерами серед засновників нових компаній є громадяни Туреччини, які відкрили 396 бізнесів, зокрема 99 з них на Одещині. За кількістю заснованих компаній Туреччина випереджає Узбекистан (312 компаній) і Польщу (224 компанії).

Громадяни яких країн засновують бізнеси в Україні. Фото: скриншот

Серед нових бізнесів, створених іноземцями, найбільше займаються оптовою торгівлею, операціями з нерухомим майном та комп’ютерним програмуванням. Попри війну, Україна залишається привабливою для іноземних інвесторів, які готові вкладати кошти та відкривати нові бізнеси.