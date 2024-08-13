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В Одесской области иностранцы открыли более 270 новых компаний с начала полномасштабной войны

13 августа 2024 13:56
Верзилова Єлизавета - редактор
Иностранные компании в Одесской области: детали бизнеса
Женщины решают бизнес-вопросы. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

С начала полномасштабной войны в Украине иностранные граждане основали более трех тысяч новых компаний. Одесская область стала третьим по популярности регионом для открытия бизнеса среди иностранцев после Киева и Львовской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Иностранцы открывают бизнес в Украине

Самым привлекательным регионом для иностранных предпринимателей остается Киев, где зарегистрировано 1517 новых компаний. Во Львовской области открыто 460 компаний, где наиболее активными оказались граждане Польши. В Одесской области 273 новых бизнеса были основаны гражданами других стран — наш регион закрывает тройку лидеров рейтинга.

Бизнес иноземцев на территории Украины
Где чаще всего открывают бизнес иностранцы. Фото: скриншот

В целом граждане из 101 страны решили открыть собственное дело в Украине, несмотря на войну. Лидерами среди основателей новых компаний являются граждане Турции, открывшие 396 бизнесов, в том числе 99 из них — в Одесской области. По количеству основанных компаний Турция опережает Узбекистан (312 компаний) и Польшу (224 компании).

Кто из иностранцев чаще всего имеет бизнес в Украине
Граждане каких стран основывают бизнес в Украине. Фото: скриншот

Среди новых бизнесов, созданных иностранцами, больше всего занимаются оптовой торговлей, операциями с недвижимым имуществом и компьютерным программированием. Несмотря на войну, Украина остается привлекательной для иностранных инвесторов, готовых вкладывать средства и открывать новые бизнесы.

Вид деятельности иностранцев в Украине
Вид деятельности владельцев бизнеса. Фото: скриншот

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