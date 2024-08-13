Иностранные компании в Одесской области: детали бизнеса

Женщины решают бизнес-вопросы. Иллюстративное фото: Freepik

С начала полномасштабной войны в Украине иностранные граждане основали более трех тысяч новых компаний. Одесская область стала третьим по популярности регионом для открытия бизнеса среди иностранцев после Киева и Львовской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

Читайте также:

Иностранцы открывают бизнес в Украине

Самым привлекательным регионом для иностранных предпринимателей остается Киев, где зарегистрировано 1517 новых компаний. Во Львовской области открыто 460 компаний, где наиболее активными оказались граждане Польши. В Одесской области 273 новых бизнеса были основаны гражданами других стран — наш регион закрывает тройку лидеров рейтинга.

Где чаще всего открывают бизнес иностранцы. Фото: скриншот

В целом граждане из 101 страны решили открыть собственное дело в Украине, несмотря на войну. Лидерами среди основателей новых компаний являются граждане Турции, открывшие 396 бизнесов, в том числе 99 из них — в Одесской области. По количеству основанных компаний Турция опережает Узбекистан (312 компаний) и Польшу (224 компании).

Граждане каких стран основывают бизнес в Украине. Фото: скриншот

Среди новых бизнесов, созданных иностранцами, больше всего занимаются оптовой торговлей, операциями с недвижимым имуществом и компьютерным программированием. Несмотря на войну, Украина остается привлекательной для иностранных инвесторов, готовых вкладывать средства и открывать новые бизнесы.