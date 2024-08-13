Поддельный алкоголь на рынках Одесчины: БЭБ разоблачили местного

В Одесской области мужчина производил поддельные алкоголь и сигареты. Фото: БЭБ

В Одесской области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили местного, продававшего фальсифицированные сигареты и алкоголь. В общей сложности у "предпринимателя" изъяли товар почти на 700 тысяч гривен.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Детали следствия

В ходе расследования выяснилось, что частный предприниматель реализовывал нелегальную продукцию на одном из местных рынков. В ходе восьми обысков, проведенных правоохранителями, было изъято более 7 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, спирт, а также готовая ликероводочная продукция. Общая стоимость изъятых товаров составляет около 700 тысяч гривен.

Сообщение БЭБ. Фото: скриншот

Что угрожает

Это преступление подпадает под ст. 204 и ст. 199 УК Украины, а именно сбыт незаконно изготовленных табачных изделий, а также приобретение, перевозка и хранение табачных изделий с поддельными акцизными марками. Максимальный срок наказания предусмотрен в размере 12 лет лишения свободы.

Детективы провели обыски. Фото: БЭБ

В настоящее время продолжается следствие, направленное на установление всего круга лиц, причастных к организации и осуществлению этой незаконной деятельности.