Підроблений алкоголь на ринках Одещини: БЕБ викрили місцевого

Свідомо отруював місцевих — на Одещині викрили фейкового бізнесмена
В Одеській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили місцевого, який продавав фальсифіковані сигарети та алкоголь. Загалом у "підприємця" вилучили товар на майже 700 тисяч гривень.
Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.
Деталі слідства
Під час розслідування з'ясувалося, що приватний підприємець реалізовував нелегальну продукцію на одному з місцевих ринків. Під час восьми обшуків, проведених правоохоронцями, було вилучено понад 7 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, спирт, а також готову лікеро-горілчану продукцію. Загальна вартість вилучених товарів становить близько 700 тисяч гривень.
Що загрожує
Цей злочин підпадає під ст. 204 та ст. 199 КК України, а саме збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також придбання, перевезення та зберігання тютюнових виробів із підробленими акцизними марками. Максимальний термін покарання передбачений у вигляді 12 років позбавлення волі.
Наразі триває слідство, яке спрямоване на встановлення всього кола осіб, причетних до організації та здійснення цієї незаконної діяльності.
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