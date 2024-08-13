Підроблений алкоголь на ринках Одещини: БЕБ викрили місцевого

На Одещині чоловік виготовляв підроблені алкоголь та сигарети. Фото: БЕБ

В Одеській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили місцевого, який продавав фальсифіковані сигарети та алкоголь. Загалом у "підприємця" вилучили товар на майже 700 тисяч гривень.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі слідства

Під час розслідування з'ясувалося, що приватний підприємець реалізовував нелегальну продукцію на одному з місцевих ринків. Під час восьми обшуків, проведених правоохоронцями, було вилучено понад 7 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, спирт, а також готову лікеро-горілчану продукцію. Загальна вартість вилучених товарів становить близько 700 тисяч гривень.

Допис БЕБ. Фото: скриншот

Що загрожує

Цей злочин підпадає під ст. 204 та ст. 199 КК України, а саме збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також придбання, перевезення та зберігання тютюнових виробів із підробленими акцизними марками. Максимальний термін покарання передбачений у вигляді 12 років позбавлення волі.

Детективи провели обшуки. Фото: БЕБ

Наразі триває слідство, яке спрямоване на встановлення всього кола осіб, причетних до організації та здійснення цієї незаконної діяльності.