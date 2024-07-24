Кава з підвалу на українських прилавках: одесит виготовляв підробку

Одесит підробляв каву. Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) викрили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої кави в Одесі. Місцевий житель збував підробку по всій країні, проте тепер залишився без свого "прибуткового бізнесу".

Про це повідомили у преслужбі БЕБ.

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Деталі схеми

Один одесит вирішив заробити на "кавовій хвилі" і організував виробництво підробленої кави у антисанітарних умовах. Сировину фасували у пакування з маркуванням відомих брендів, а потім продавали через Інтернет, місцеві магазини та ринки.



Підроблена кава в Одесі. Фото: БЕБ

Упаковка підробленої кави. Фото: БЕБ

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 700 кг кавових зерен і розчинної кави, пристрої для фасування і пакування, полімерні пакети різних об'ємів, а також гроші, отримані від незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 1,6 млн грн.

Детективи провели обшуки. Фото: БЕБ

Що загрожує

Тепер одеситу загрожує не тільки втрата "бізнесу", а й кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Цей злочин карається штрафом на суму до 105 тис. грн. Встановлюється повне коло причетних осіб.

Випадки підпільного бізнесу

Ми писали, що правоохоронці викрили одеситів, які розповсюджували сигарети без марок акцизного податку. У тютюнових "бізнесменів" вилучили продукцію на суму майже 2 млн грн.



Також ми писали, що на Одещині викрили трьох осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого алкоголю. Під час обшуків у спільників вилучили майна на суму майже 2 млн грн, усі товари арештовано, а бізнесменам загрожує тюрма.