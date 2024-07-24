Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Підробка за ціною оригіналу — в Одесі заробляли на каві arrow

Підробка за ціною оригіналу — в Одесі заробляли на каві

24 липня 2024 14:14
Верзілова Єлизавета - редактор
Кава з підвалу на українських прилавках: одесит виготовляв підробку
Одесит підробляв каву. Фото: БЕБ
Верзілова Єлизавета - редактор

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) викрили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої кави в Одесі. Місцевий житель збував підробку по всій країні, проте тепер залишився без свого "прибуткового бізнесу". 

Про це повідомили у преслужбі БЕБ.

Читайте також:

Деталі схеми

Один одесит вирішив заробити на "кавовій хвилі" і організував виробництво підробленої кави у антисанітарних умовах. Сировину фасували у пакування з маркуванням відомих брендів, а потім продавали через Інтернет, місцеві магазини та ринки.
 

Машина для фальсифікації упаковок
Підроблена кава в  Одесі. Фото: БЕБ
Підроблена кава в Одесі
Упаковка підробленої кави. Фото: БЕБ

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 700 кг кавових зерен і розчинної кави, пристрої для фасування і пакування, полімерні пакети різних об'ємів, а також гроші, отримані від незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 1,6 млн грн.

Обшуки на складах одесита
Детективи провели обшуки. Фото: БЕБ

Що загрожує

Тепер одеситу загрожує не тільки втрата "бізнесу", а й кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Цей злочин карається штрафом на суму до 105 тис. грн. Встановлюється повне коло причетних осіб.

Випадки підпільного бізнесу

Ми писали, що правоохоронці викрили одеситів, які розповсюджували сигарети без марок акцизного податку. У тютюнових "бізнесменів" вилучили продукцію на суму майже 2 млн грн.

Також ми писали, що на Одещині викрили трьох осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого алкоголю. Під час обшуків у спільників вилучили майна на суму майже 2 млн грн, усі товари арештовано, а бізнесменам загрожує тюрма.

Одеса обшуки контрабанда кава Одеська область Кримінал Новини Одеси БЕБ підробки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом