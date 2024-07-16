БЕБ викрило жителів Одеси у торгівлі контрафактними сигаретами

БЕБ накрило одеситів на підпільному тютюновому бізнесі. Фото: БЕБ

Детективи економічної безпеки викрили одеситів, які розповсюджували сигарети без марок акцизного податку. У тютнових "бізнесменів" вилучили продукцію на суму майже два мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Читайте також:

Деталі схеми

За даними відомства, чоловіки зберігали та реалізовували сигарети без марок акцизного податку та аксесуари до них. Продавали тютюнову продукцію на ринках в Одесі, а також відправляли поштою по всій території України. Наразі слідство триває для встановлення усіх причетних до схеми осіб.

Що виявили під час обшуків

Детективи провели сім обшуків у на складах та помешканнях одеситів, вилучили майже 22 тисячі пачок сигарет, мобільні телефони. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 2 млн грн.

Котрафактні сигарети. Фото: БЕБ

Що загрожує

Цей злочин підпадає під ст. 204 та ст. 199 КК України, а саме збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також придбання, перевезення та зберігання тютюнових виробів із підробленими акцизними марками. Максимальний термін покарання передбачений у вигляді 12 років позбавлення волі.

Більше про контрафактні сигарки

Нагадаємо, що у Миколаєві припинили діяльність сімох місцевих чоловіків, які збували незаконно виготовлені сигарети. Усіх фігурантів затримали правоохоронці, організатор разом зі своїми спільниками можуть провести за ґратами понад 10 років.

Також ми писали, що в Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.