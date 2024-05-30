Трьох тютюнових бізнесменів викрили на Одещині — подробиці

На Одещині викрили порушників за контрабанду тютюнових виробів. Фото: Нацполіція

В Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Подробиці діяльності порушників

В Одесі викрили 33-річного чоловіка, який зберігав безакцизні тютюнові вироби для подальшого продажу. Він ховав цигарки в одному з гаражів у дворі житлового будинку Приморського району. Поліцейські вилучили 450 пачок на загальну суму 18 тисяч гривень.

Вилучені пачки сигарет. Фото: Нацполіція

У Подільську накрили підпільний бізнес 40-річного чоловіка. Правоохоронці вирішили оглянути його автомобіль та виявили в салоні 1 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Загальна сума майна склала близько 50 тисяч гривень.

Обшуки в автомобілі. Фото: Нацполіція

У Березівці поліцейські затримали 54-річного чоловіка, який в авто "Nissan Sunny" перевозив сигарети сумнівного походження. Під час огляду у багажнику виявили 1,7 тисяч пачок цигарок без марок встановленого зразка. Приблизна вартість вилученого товару склала майже 88 тисяч гривень.

Сигарети без акцизу в багажнику авто. Фото: Нацполіція

Що загрожує порушникам

Відносно всіх правопорушників було складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За зберігання та транспортування тютюнових виробів без акцизних марок встановленого зразка їм загрожує штраф від 1 700 до 42 50 гривень з конфіскацією тютюнових виробів.

Контрабанда на півдні

Ми писали, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини.

Також ми повідомляли, на Одещині зловмисники влаштували підпільний цех з виробництва алкоголю, а продавали його під виглядом відомої марки. Правоохоронці затримали спільників та вилучили продукцію на суму 1,7 мільйонів грн.