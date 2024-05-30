Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Трьох тютюнових бізнесменів викрили на Одещині — подробиці arrow

Трьох тютюнових бізнесменів викрили на Одещині — подробиці

30 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Трьох тютюнових бізнесменів викрили на Одещині — подробиці
На Одещині викрили порушників за контрабанду тютюнових виробів. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці діяльності порушників 

В Одесі викрили 33-річного чоловіка, який зберігав безакцизні тютюнові вироби для подальшого продажу. Він ховав цигарки в одному з гаражів у дворі житлового будинку Приморського району. Поліцейські вилучили 450 пачок на загальну суму 18 тисяч гривень.

Сигарети без акцизу в гаражі
Вилучені пачки сигарет. Фото: Нацполіція

У Подільську накрили підпільний бізнес 40-річного чоловіка. Правоохоронці вирішили оглянути його автомобіль та виявили в салоні 1 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Загальна сума майна склала близько 50 тисяч гривень.

Сигарети без акцизу в автомобілі
Обшуки в автомобілі. Фото: Нацполіція

У Березівці поліцейські затримали 54-річного чоловіка, який в авто "Nissan Sunny" перевозив сигарети сумнівного походження. Під час огляду у багажнику виявили 1,7 тисяч пачок цигарок без марок встановленого зразка. Приблизна вартість вилученого товару склала майже 88 тисяч гривень.

Перевозив контрабанду цигарок.
Сигарети без акцизу в багажнику авто. Фото: Нацполіція

Що загрожує порушникам

Відносно всіх правопорушників було складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За зберігання та транспортування тютюнових виробів без акцизних марок встановленого зразка їм загрожує штраф від 1 700 до 42 50 гривень з конфіскацією тютюнових виробів.

Контрабанда на півдні

Ми писали, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини. 

Також ми повідомляли, на Одещині зловмисники влаштували підпільний цех з виробництва алкоголю, а продавали його під виглядом відомої марки. Правоохоронці затримали спільників та вилучили продукцію на суму 1,7 мільйонів грн. 

Одеса
контрабанда
сигарети
поліція
штраф
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище