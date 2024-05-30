Трьох тютюнових бізнесменів викрили на Одещині — подробиці
В Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Подробиці діяльності порушників
В Одесі викрили 33-річного чоловіка, який зберігав безакцизні тютюнові вироби для подальшого продажу. Він ховав цигарки в одному з гаражів у дворі житлового будинку Приморського району. Поліцейські вилучили 450 пачок на загальну суму 18 тисяч гривень.
У Подільську накрили підпільний бізнес 40-річного чоловіка. Правоохоронці вирішили оглянути його автомобіль та виявили в салоні 1 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Загальна сума майна склала близько 50 тисяч гривень.
У Березівці поліцейські затримали 54-річного чоловіка, який в авто "Nissan Sunny" перевозив сигарети сумнівного походження. Під час огляду у багажнику виявили 1,7 тисяч пачок цигарок без марок встановленого зразка. Приблизна вартість вилученого товару склала майже 88 тисяч гривень.
Що загрожує порушникам
Відносно всіх правопорушників було складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За зберігання та транспортування тютюнових виробів без акцизних марок встановленого зразка їм загрожує штраф від 1 700 до 42 50 гривень з конфіскацією тютюнових виробів.
Контрабанда на півдні
Ми писали, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини.
Також ми повідомляли, на Одещині зловмисники влаштували підпільний цех з виробництва алкоголю, а продавали його під виглядом відомої марки. Правоохоронці затримали спільників та вилучили продукцію на суму 1,7 мільйонів грн.
Читайте Новини.LIVE!