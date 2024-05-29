Небезпечна кава та спеції на Миколаївщині й Херсонщині — поліція накрила чергових бізнесменів

Поліція викрила бізнесменів на півдні України. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Читайте також:

Деталі злочину

Угрупування виготовляло підпільні каву, спеції та інші продукти харчування. Усього викрито п'ятьох учасників, і у кожного була своя роль — вони були задіяні у процесах виготовлення, пакування, зберігання, транспортування та збуту контрафакту. Продукцію збували оптом в інтернеті та на ринках Миколаївської і Херсонської областей. Аби заохотити клієнтів спільники розсилали пробні зразки потенційним замовникам поштою.

Правоохоронці провели обшуки. Фото: Нацполіція

Група отримувала дохід близько мільйона гривень на місяць від такої діяльності. Під час обшуків на складах, підпільних виробництвах і торгових точках було вилучено лінію виробництва та контрафактну продукцію на суму 4,5 мільйона гривень.

Що загрожує

П’ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозри за ч. 3 ст. 229 ККУ — незаконне використання знака для товарів і послуг організованою групою, що завдало збитків в особливо великих розмірах. Їм загрожує штраф у розмірі до 255 000 гривень.

Підпільний бізнес на півдні України

Ми писали раніше, що у Миколаєві викрили зловмисників, які виробляли фальсифікований алкоголь. Тепер їхні підпільні цехи зупинені, а самі вони можуть опинитися за ґратами.

Також ми повідомляли, на Одещині зловмисники влаштували підпільний цех з виробництва алкоголю, а продавали його під виглядом відомої марки. Правоохоронці затримали спільників та вилучили продукцію на суму 1,7 млн грн.

Додамо, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном. Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.