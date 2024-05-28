Виготовляли алкоголь в гаражі — в Миколаєві накрили горе-бізнесменів

У Миколаєві викрили підпільних цех з виробництва алкоголю. Ілюстративне фото: БЕБ

У Миколаєві викрили зловмисників, які виробляли фальсифікований алкоголь. Тепер їхні підпільні цехи зупинені, а самі вони можуть опинитися за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Три спільника діяли на теренах Миколаївської області — вони організували виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв. Зловмисники перетворили гаражні приміщення у три підпільні цехи, де виготовляли "продукцію" низької якості. Після цього вони реалізовували свій "товар" через місцеві кафе.

Правоохоронці зупини діяльність підпільного цеху. Фото: Миколаївскьа прокуратура

Що загрожує

Трьом мешканцям Миколаєва повідомили про підозру у незаконному виготовленні та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, вчиненого у складі організованої злочинної групи (ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України). Їм загрожує до років позбавлення волі.

Підпільний бізнес на Одещині

Ми писали раніше, що на Одещині зловмисники влаштували підпільний цех з виробництва алкоголю, а продавали його під виглядом відомої марки. Правоохоронці затримали спільників та вилучили продукцію на суму 1,7 млн грн.

Також ми повідомляли, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном. Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.

Додамо, що іноземець в Одесі організував незаконний бізнес з виробництва підробленого одягу світових брендів. Товар продавали по всій Україні, проте бізнес довелось припинити — детективи викрили цех, наразі причетним загрожуватиме кримінальна відповідальність.