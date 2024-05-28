Изготовляли алкоголь в гараже — в Николаеве накрыли горе-бизнесменов

В Николаеве разоблачили подпольный цех по производству алкоголя. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Николаеве разоблачили злоумышленников, производивших фальсифицированный алкоголь. Теперь их подпольные цеха остановлены, а сами они могут оказаться за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Три сообщника действовали на территории Николаевской области — они организовали производство фальсифицированных алкогольных напитков. Злоумышленники превратили гаражные помещения в три подпольных цеха, где производили "продукцию" низкого качества. После этого они реализовывали свой "товар" через местные кафе.

Правоохранители приостановят деятельность подпольного цеха. Фото: Николаевская прокуратура

Что угрожает

Трем жителям Николаева сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте незаконно изготовленной алкогольной продукции, совершенном в составе организованной преступной группы (ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 УК Украины). Им грозит до лет лишения свободы.

Подпольный бизнес в Одесской области

Мы писали ранее, что в Одесской области злоумышленники устроили подпольный цех по производству алкоголя, а продавали его под видом известной марки. Правоохранители задержали подельников и изъяли продукцию на сумму 1,7 млн грн.

Также мы сообщали, что правоохранители накрыли преступников на территории Одесской области, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Такие "подпольные типографии" действовали и в других регионах страны.

Иностранец в Одессе организовал незаконный бизнес по производству поддельной одежды мировых брендов. Товар продавали по всей Украине, однако бизнес пришлось прекратить — детективы разоблачили цех, причастным будет грозить уголовная ответственность.