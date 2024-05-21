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Документи під замовлення оптом та вроздріб — на Одещині викрили підпільну типографію

21 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Документи під замовлення оптом та вроздріб — на Одещині викрили підпільну типографію
СБУ затримала підробників документів. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном.  Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

У частині регіонів України підпільні типографії виготовляли фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто. Цей "бізнес" діяв на території Одеської, Київської, Закарпатської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. 

Вартість їхніх "послуг" становила від 300 до 700 доларів, залежно від виду та кількості підробок. За добу зловмисники виробляли до пів сотні замовлень.

Підробляли документи для легалізації в ЄС
Підроблені документи вилучили співробітники СБУ. Фото: СБУ

Підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених Телеграм-каналах, а відправляли усі підробки через поштові сервіси.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів та у їхніх підпільних цехах було виявлено 

  • підроблені документи;
  • відбитки печаток та штампів;
  • обладнання для виготовлення підробок;
  • комп’ютерну техніку;
  • мобільні телефони;
  • чорнові записи із доказами злочинної діяльності;
  • банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.
Виготовляли документи для легалізації закордоном
Відбитки печаток та штампів, що вилучили у злочинців. Фото: СБУ

Що загрожує затриманим

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358. Одному з організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру за тими ж статтями. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Оборудки з підробленими документами

Ми раніше писали, на Одещині молодик на підставі куплених в Інтернеті документів намагався перетнути держкордон. Злочин викрили співробітники ДПСУ, тож наразі за спробу втечі йому загрожує обмеження волі.

Також на Одещині молодик на підставі куплених в Інтернеті документів намагався перетнути держкордон. Злочин викрили співробітники ДПСУ, тож наразі за спробу втечі йому загрожує обмеження волі.

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