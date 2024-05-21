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Документы под заказ оптом и в розницу — в Одесской области разоблачили подпольную типографию

21 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Документы под заказ оптом и в розницу — в Одесской области разоблачили подпольную типографию
СБУ задержала поддельщиков документов. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители накрыли преступников на территории Одесской области, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Также такие "подпольные типографии" действовали и в других регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

В части регионов Украины подпольные типографии производили фальшивые паспорта, виды на временное проживание в ЕС, водительские удостоверения и свидетельства о регистрации авто. Этот бизнес действовал на территории Одесской, Киевской, Закарпатской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Стоимость их "услуг" составляла от 300 до 700 долларов в зависимости от вида и количества подделок. В сутки злоумышленники производили до полусотни заказов.

Подделывали документы для легализации в ЕС
Поддельные документы изъяли сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Подпольные типографии были обустроены в съемных квартирах и собственных помещениях фигурантов. Готовую продукцию они предлагали в специально созданных телеграмм-каналах, а отправляли все подделки через почтовые сервисы.

Что изъяли во время обысков

Во время обысков по местам нахождения фигурантов и в их подпольных цехах были обнаружены

  • поддельные документы;
  • отпечатки печатей и штампов;
  • оборудование для изготовления подделок;
  • компьютерную технику;
  • мобильные телефоны;
  • черновые записи с поличным;
  • банковские карты, на которые поступали средства от продаж фальшивок.
Изготовляли документы для легализации за границей
Отпечатки печатей и штампов, изъятых у преступников. Фото: СБУ

Что чревато задержанным

Все задержанные сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 и ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358. Один из организаторов, скрывающийся за границей, заочно уведомлен о подозрении по тем же статьям. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сделки с поддельными документами

Мы раньше писали, в Одесской области молодой человек на основании купленных в Интернете документов пытался пересечь госграницу. Преступление разоблачили сотрудники ГПСУ, поэтому за попытку побега ему грозит ограничение свободы.

Также в Одесской области молодой человек на основании купленных в Интернете документов пытался пересечь госграницу. Преступление разоблачили сотрудники ГПСУ, поэтому за попытку побега ему грозит ограничение свободы.

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