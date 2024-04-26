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Ґуччі та Армані по-одеські — БЕБ викрило цех з пошиву брендів

26 квітня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ґуччі та Армані по-одеські — БЕБ викрило цех з пошиву брендів
Іноземець організував підпільний цех в Одесі. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Іноземець в Одесі організував незаконний бізнес з виробництва підробленого одягу світових брендів. Товар продавали по всій Україні, проте бізнес довелось припинити — детективи викрили цех, наразі причетним загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Подробиці діяльності

Організатором підпільного бізнесу виявився іноземець, який й облаштував цех в одному з промислових районів Одеси. Там горе-бізнесмен разом зі спільниками наносили на пошитий одяг відомі найменування та логотипи світових брендів. Потім цей товар вони продавали на ринках та в Інтернеті по всій території України.  Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб. 
 

Детективи викрили підпільний бізнес в Одесі
Детективи провели обшуки в підпільному цеху в Одесі. Фото: БЕБ

Що вилучили під час обшуків

  • Промислове обладнання для виробництва одягу та нанесення логотипів;
  • промисловий ніж для тканини;
  • швейний верстат з монітором управління;
  • одяг з логотипами торгових марок всесвітньо відомих брендів;
  • тканину в рулонах, нитки, термобірки для одягу з фурнітурою;
  • листи зі зразками логотипів;
  • рамки-кліше для верстатів; 
  • лекала для одягу;
  • документи та інші чорнові записи.
Детективи БЕБ провели обшуки в цеху в Одесі
БЕБ вилучило майно на суму 1,8 мільйонів гривень. Фото: БЕБ

Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання, що використовували злочинці,  становить майже 1,8 мільйон гривень.

Що загрожує

Усім фігурантам буде оголошено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування). Цей злочин карається накладанням штрафу до 255 тисяч гривень. 

Виготовлення підпільної продукції на Одещині

Раніше ми писали, що прокурори викрили злочинне угруповання, яке на території Одещини незаконно виготовляло контрафактну побутову хімію. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 53 мільйони гривень

Ми повідомляли, що детективи теруправління затримали трьох одеситів, які виготовляли алкоголь "кустарним методом" та продавали у місті під виглядом горілки. Під час обшуків у них вилучили майно, загальна вартість якого становила мільйон гривень. 

Одеса
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іноземець
одяг
Одеська область
Новини Одеси
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БЕБ

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